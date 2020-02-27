شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى يطلق حملة "حِلمك يهمنا" لتمكين المرأة وتعزيز دورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن إطلاق مبادرة جديدة لتمكين المرأة تحت اسم حِلمك يهمنا بهدف تشجيع النساء وتعزيز دورهم في المجتمع المصري، جاءت الحملة الجديدة في ضوء دور CIB المستمر في تنمية المرأة وتطوير قدرتها.

وأكد البنك، أن التنوع فى حملات تمكين المرأة مهم لتحسين أداء الفريق وفتح الإمكانيات الكاملة فى مكان العمل، وبالتالى يضمن التنمية المستدامة لمصر.

وأكد أن الحملة ستبدأ على نطاق واسع من خلال التعامل مع الموارد النسائية الوفيرة من خلال الشراكة مع جامعاتنا المختلفة في جميع أنحاء المحافظات المصرية لإكتساب المواهب النسائية لشغل وظائفها الشاغرة في جميع المناطق. يذكر أن البنك أطلق في يونيو الماضي أول برنامج تدريبي متخصص في مجال التكنولوجيا المالية للفتيات حديثي التخرج، في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً وتوعيتها بمفهوم الشمول المالي.

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ويضع البنك ضمن مستهدفاته في مختلف القطاعات تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، مما يؤهلها من النهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني.

كما يفي البنك دائما بالمعايير الدولية لتمكين المرأة، ويتضح ذلك بقوة من إدراج البنك في مؤشر "بلومبرج للمساواة بين الجنسين" لعام 2019، حيث يُعد "التجاري الدولي" هو أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر الذي يضم 230 مؤسسة من جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر، أنّ الموظفات يشكِّلن الآن 30% من إجمالي عدد الموظفين في البنك التجاري الدولي، كما تشغل المرأة 20% من مناصب الإدارة التنفيذية في البنك.