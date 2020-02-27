شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "زهرة الواحة" تُوصي بزيادة رأس المال بأسهم منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم، وذلك بنسبة 20%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 750 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 75 مليون سهم إلى 90 مليون سهم.

وبحسب البيان، سيتم زيادة رأس المال عن طريق الاحتياطي النظامي –علاوة الإصدار بمبلغ 150 مليون ريال.

Advertisements

وتهدف الشركة من زيادة رأس مالها لكي الى المواءمة مع حجم أصولها ودعم استثماراتها وتوسعاتها المستقبلية.

هذا ومن المُقرر أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 146.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 141.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الزيادة المتسارعة في أعداد المرضى والإيرادات من مستشفى دله-نمار، بالإضافة إلى التوسع في حجم العمل مع وزارة الصحة، فضلاً عن زيادة أرباح الشركة من القنوات الاستثمارية.