شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "سيسكو" تُوصي بتوزيع 60 هللة للسهم عن عام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية الخدمات الصناعية "سيسكو"، بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019، بقيمة 48.960 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيتم توزيع الأرباح على عدد 81.6 مليون سهم، بواقع 0.6 ريال للسهم، بما نسبته 6% من قيمة السهم الإسمية.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

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ويُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2018 بقيمة 32.6 مليون ريال، بما يعادل 40 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 4% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 6.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 11.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى تكوين مخصص بقيمة 16.6 مليون ريال مقابل الذمم التجارية المدينة ويشمل ذلك مبلغ 13.5 مليون ريال مقابل عميل واحد في قطاع الخدمات اللوجستية، ومبلغ اضافي قدره 3.1 مليون ريال في قطاع الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 45 مليون مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 23.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 90%.