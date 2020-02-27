شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "زهرة الواحة" ترتفع 63% في 2019 وإدارتها توصى بتوزيع 0.75 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة زهرة الواحة للتجارة، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 63.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 56.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 34.7 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 73.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 53 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 6.4% إلى 519.8 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 488.5 مليون ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 11.3 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 34.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 21.6مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018. بنسبة زيادة بلغت 58%.