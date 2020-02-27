شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "صناعة الورق" تتراجع 81% بالربع الرابع لانخفاض أسعار المدخلات والمصروفات التمويلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية لصناعة الورق، المعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الخسائر بنسبة 81.1% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 11.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 59.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الخسائر خلال الربع الرابع إلى انخفاض سعر لب الورق بالسوق العالمي، إضافة إلى الإنخفاض في المصروفات التمويلية والمصروفات البيعية في الفترة الحالية، كما أن قامت الشركة في الربع المماثل من العام السابق بتسجيل خسائر وهبوط في قيمة ممتلكات آلات ومعدات.

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وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 128.4 مليون ريال بالربع الرابع من العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 149.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 27.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 111.2 مليون ريال في العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 16.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 52.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.