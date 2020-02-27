شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "طيبة للاستثمار" ترتفع 167% في 2019 وإدارتها توصي بتوزيع 45 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة طيبة للاستثمار القابضة، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاع الأرباح بنسبة 167.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 171.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 64.4 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 173.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 165.6 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى انخفاض مصروف الزكاة خلال العام 2019 بالمقارنة بالعام السابق بالإضافة إلى أن العام السابق تضمن شطب مصروفات رأسمالية وتسجيل خسائر الإنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة وتكوين مخصص التزامات محتملة بمبلغ 67.82 مليون ريال لضمان تسهيلات شركة زميلة.

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كما أدى استكمال صفقتي الاستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة 8.10% من رأس مال شركة العقيق وعلى ما نسبته 12.93% من رأس مال شركة أراك الى زيادة صافي الربح العائد لمساهمي الشركة لهذا العام.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 4.6% إلى 387.5 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 406.3 مليون ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2019 بقيمة 72.2 مليون ريال، بواقع 0.45 ريال للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 148.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 133.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 10.9%.