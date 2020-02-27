شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "دلة الصحية" ترتفع 4% خلال 2019 وإدارتها تُوصي بتوزيع 70 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة دله للخدمات الصحية، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 3.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 146.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 141.8 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 154.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 146.2 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الزيادة المتسارعة في أعداد المرضى والإيرادات من مستشفى دله-نمار، بالإضافة إلى التوسع في حجم العمل مع وزارة الصحة، فضلاً عن زيادة أرباح الشركة من القنوات الاستثمارية.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 6% إلى 1.3 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 1.2 مليار ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019 بقيمة 52.5 مليون ريال، بواقع 0.70 ريال للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 77.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 109.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 29.5%.