شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى 4 أشهر بفعل تفاقم انتشار كورونا فى إيطاليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفس ، لتسجل أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل تجدد عمليات البيع المفتوحة مرة أخرى ، فى ظل تفاقم تفشي كورونا فى شمال إيطاليا ،وانتشاره إلى المزايد من البلدان حول العالم.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 2.5% حتى الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أدنى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مستقرا ، للمرة الأولى خلال الخمس جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، وبدعم نتائج قوية من كبرى شركات السيارات والمرافق.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليسجل أدنى مستوى فى أربعة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 3.7% ، فى ظل التوقعات القوية لتراجع أعمال وأرباح شركات القطاع ، مع توالي فرض القيود على الرحلات بسبب فيروس كورونا.

لا يزال تفشي فيروس كورونا الجديد يهز الأسواق العالمية ، مع توالي الأخبار عن سرعة انتشاره خارج الصين ، فى كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران ،وظهور حالات إصابة جديدة فى اليابان وألمانيا.

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أعلنت السلطات الصحية فى إيطاليا ،عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 424 حالة ،وزيادة الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 12 حالة.

وقال مسؤول كبير فى مجال الصحة فى الولايات المتحدة إن فيروس كورونا من المحتمل أن صبح و باءً عالمياً ،وقالت نائبة مدير المراكز الصحية الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها للصحفيين ،إنها ليست مسألة هل سيحدث انتشار للفيروس فى البلاد ،ولكن المسألة متى سيحدث هذا الأمر.

ومع سرعة انتشار الفيروس التاجي اندفعت معظم الشركات والبنوك العالمية إلى التحذير بشأن تراجع حجم الأعمال والأرباح خلال الربع الأول من هذا العام.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.1% ،لتسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 2.5% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 2.4% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس حوالي 2.6 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 2.2%.