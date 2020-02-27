شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية طفيفة ليتحرك حول 0.6580، وطالما أن السعر دون 0.6670، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، والذي يعزز فرص استمرار الانخفاض ضمن القناة الهابطة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.6500.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6500 والمقاومة 0.6590

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط