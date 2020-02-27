شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت ميلاً هابطاً طفيفاً في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مناطق 48.00 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن الثبات دون 53.23 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة واستمرار الانخفاض داخل القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.23

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط