شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط دون حاجز 48.00 دولار، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، بانتظار التوجه نحو 45.55 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يتطلب استمرارها الثبات دون مستوى 49.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.00 والمقاومة 49.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط