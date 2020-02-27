الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للفضة 27-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، لنحتفظ بسيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 18.38 كمحطة أولى، مع التذكير بأن الثبات فوق 17.60 مهم لمواصلة الاتجاه الصاعد المتوقع.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.40

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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