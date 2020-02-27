شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، لنحتفظ بسيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 18.38 كمحطة أولى، مع التذكير بأن الثبات فوق 17.60 مهم لمواصلة الاتجاه الصاعد المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد