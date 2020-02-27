شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب قرب مستوى 1655.90، ولا زلنا بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية التي تستهدف مناطق 1720.00 بشكل رئيسي، بينما يمثل الثبات فوق 1635.20 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1635.00 والمقاومة 1670.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي