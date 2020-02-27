كوكاكولا يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 27-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.38% بما يعادل -0.22 نقطة ليستقر عند سعر 57.60 دولار، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات الدعم 56.65، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 60.00. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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