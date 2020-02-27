شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يتعرض للسقوط الحر – تحليل – 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم سيتي جروب (C) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم بانخفاضه الأخير على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.80% بما يعادل -1.25 نقطة ليستقر عند سعر 68.18 دولار، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 70.56، ليستهدف مستوى الدعم 64.77.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط