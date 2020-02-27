شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يعمق من خسائره – تحليل – 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كاتربللر (CAT) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك وسط استقرار تداولات السهم دون مستوى المقاومة 131.09، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 111.71 إلى 150.50)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.58% بما يعادل -0.75 نقطة ليستقر عند سعر 128.25 دولار.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 131.09، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 126.52 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط