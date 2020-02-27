شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سهم بايدو (BIDU) جلسة على انخفاض متسمة بالتذبذب الشديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.72% بما يعادل -0.89 نقطة ليستقر السهم عند سعر 123.54 دولار، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع ملاحظة وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 120.79، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 133.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه