شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يرتفع حفظاً لماء الوجه – تحليل – 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.44% بما يعادل 2.11 نقطة ليستقر السهم عند سعر 148.96 دولار، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة المحوري 150.74، ووسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 148.96، ليستهدف مستوى الدعم عند 142.10.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه