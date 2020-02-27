بعد تسجيله أعلى سعر في تاريخ مصر.. أسعار الذهب ترتفع من جديد

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الخميس، بمقدار 3 جنيهات، ليسجل عيار 21، 715 جنيها.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري ارتفع جرام سعر الذهب في السوق المحلي بنحو 20 جنيها، ليصل لمستويات تاريخية، حيث سجل عيار 21، 728 جنيها.

ويأتي ذلك عقب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لأعلى مستوي لها، بفعل مخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول بخلاف الصين.

كان السعر الفوري للذهب ارتفع 0.8 % إلى 1651.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وقفزت الأسعار أكثر من 1% خلال معاملات يوم الأربعاء لكنها أغلقت على صعود 0.3 % فقط، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة مسجلة 1654 دولارا، بحسب وكالة رويترز.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

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وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وجاء متوسط أسعار الذهب الخميس في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 612 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 715 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 817 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5720 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.