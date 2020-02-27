شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى زكى: مؤتمر الترويج للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية 21 مارس بالجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقود جديدة يتم الاعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي وحوافز استثمارية

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المؤتمر الاقتصادي الدولي للهيئة سينطلق يومي 21-22 مارس من مدينة الجلالة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة المصرية ونخبة من المسثمرين ورجال الأعمال محلياً ودولياً، حيث يهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية بالهيئة وعرض أهم مايميز الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة وكذلك عرض قصص النجاح داخل المنطقة مع شركائنا الحاليين .

وأضاف زكي أنه سيتم الإعلان عن بعض الفرص الاستثمارية التي ستجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بجانب الاعلان عن عقود جديدة يتم توقيعها بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومستثمرين محليين وأجانب والتي من شأنها توفير فرص العمل للشباب المصري فور تنفيذها وهو الهدف الرئيسي الذي تنشده الهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة 2020-2025.

Advertisements

وجاء ذلك خلال عشاء عمل لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، مساء أمس، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس حسين صبور الرئيس الشرفي للجمعية، ورئاسة المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، والمهندس عادل لمعي رئيس لجنة النقل بالجمعية وعدد من رجال الأعمال أعضاء الجمعية وعدد من الشركات المحلية العاملة في مجال النقل واللوجستيات، بهدف استعراض ومناقشة كافة التطورات التى شهدتها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مؤخراً والخطة المستقبلية للنهوض بها، وفرص الاستثمار المتاحة وعلى رأسها قطاع النقل واللوجستيات وسبل مشاركة مجتمع الأعمال المصرى.

وأكد المهندس يحيى زكي على الانتهاء من كثير من الملفات العالقة بين الهيئة وبعض الشركاء حيث انتهت الهيئة الاقتصادية من المفاوضات مع موانئ دبي على إنشاء شركة التنمية بين الطرفين لتطوير وتنمية 10 كيلومترمربع بمنطقة العين السخنة ستتم على جزئين الأول منها 5 كيلومترمربع يتم تنميتها ثم يتم تسليم الخمس الأخرى"الجزء الثاني" وتطويره تدريجياً لكل واحد كيلو مترمربع حتى الانتهاء من المساحة المخصصة للشركة .

وقال رئيس الهيئة أن شرق بورسعيد من المناطق الواعدة بالمنطقة الاقتصادية وتركز إدارة الهيئة على تسريع وتيرة العمل بها والانتهاء من تنفيذ الساحات الخلفية للأرصفة الجديدة للتشغيل خاصة أرصفة الرورو والبضائع العامة، كما يستلم المطور الصناعي "شرق بورسعيد للتنمية" مساحة 4 كيلومتر مربع بنهاية 30 يونيو تم تحسين التربة بها وتجهيزها.