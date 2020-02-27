شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تنخفض ليوم رابع مع تنامي مخاوف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس، لليوم الرابع حيث يساور القلق المستثمرين بفعل الانتشار السريع لفيروس كورونا في العالم في حين أعلنت الولايات المتحدة أول حالة إصابة محتملة دون مخالطة مصابين أو زيارة منطقة موبوءة.

ونزل المؤشر القياسي 2.13 % إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف عند 21948.23 نقطة ليغلق أدنى من مستوى الدعم الرئيسي عند متوسطه المتحرك لمئتي يوم البالغ 22195 نقطة للمرة الأولى منذ مطلع سبتمبر.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.37% ليغلق عند 1568.06 نقطة وهو أقل مستوى منذ العاشر من سبتمبر، بينما ارتفع حجم التداول لثلاثة أيام متتالية للمرة الأولى في أكثر من عام.

ويتزايد قلق المستثمرين من تحول الفيروس الذي تسبب في اضطراب اقتصادي هائل في الصين إلى جائحة.

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وفي مؤشر على موجة بيع واسعة النطاق، تراجعت جميع المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين في بورصة طوكيو، وكان مؤشر قطاع النقل الجوي الأكثر انخفاضا حيث نزل 4.9%.

وانخفض سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 5.3%وتراجع سهم الخطوط الجوية اليابانية 4.5% وسجل السهمان أدنى مستوياتهما في عدة أعوام.

وتراجع مؤشر أسهم شركات السمسرة شديد الحساسية للدورات الاقتصادية 4.3% ونزل سهم شركة نامورا هولدنجز 4.3% ودايوا للأوراق المالية 4.9%.

في المقابل، سجل مؤشر شركات توصيل الغذاء ارتفاعا وزاد سهم فندلي 2.5 %.

وقفز سهم كيورين هولدنجز 10.7% بعدما أورد تقرير أن شركة تابعة لها تطور أداة لتشخيص فيروس كورونا يمكنها خفض زمن الاختبار إلى أقل من 30 دقيقة بدلا من ست ساعات في الوقت الراهن.