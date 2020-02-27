شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الصعود بعد هبوط عائد السندات الأمريكية لمستوي قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،تضررا من هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لمستوي قياسي جديد ،ويدعم المكاسب أيضا استمرار عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.7% إلى 1,652.63$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,640.87$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,638.59$.

على صعيد تعاملات الأمس ، حقق المعدن الأصفر"الذهب" ارتفاعا بنسبة 0.4% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى سبع سنوات عند 1,689.33$ للأونصة.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.5% ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 98.67 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يدعم ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي ،تضررا من هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وانخفاضها لليوم الثاني على التوالي لمستوي قياسي جديد عند 1.2970% ،الأمر الذي قلص من الجاذبية الاستثمارية للعملة الخضراء.

حيث أدي تصاعد المخاوف حول انتشار فيروس كورونا السريع فى معظم أنحاء العالم ،و تحذير المراكز الصحية الأمريكية من احتمالات دخول الفيروس إلى البلاد ،إلى ارتفاع العقود الآجلة لسوق المال فى الولايات المتحدة بالتسعير الكامل لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول حزيران/يونيو القادم ، بالمقارنة بنحو 50% فرص الخفض قبل أسبوع تقريبا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 4.39 طن متري ، فى أول انخفاض يومي منذ 31 كانون الثاني/يناير الماضي ،لينزل الإجمالي إلى 935.70 طن متري ،متخليا عن مستوي 940.09 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.