شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تكشف عن خطة تحفيز اقتصادي حجمها 4.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الماليزي، المؤقت مهاتير محمد اليوم الخميس، عن حزمة تحفيز قيمتها 20 مليار رنجيت (4.7 مليار دولار) لمواجهة أثر انتشار فيروس كورونا. وقال إن التحفيز الاقتصادي يشمل إعفاءات ضريبية وإعادة جدولة القروض للشركات المتأثرة بتفشي الفيروس. Advertisements وأضاف مهاتير أن الشركات شبه الحكومية والهيئات العامة ستسرع أيضا مشاريع الاستثمار للعام 2020.

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