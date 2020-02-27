شكرا لقرائتكم خبر عن بيع مخلفات إصلاح شبكات وكُهنة بقيمة مليون و708 آلاف جنيه ببنى سويف الجديدة‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، بأنه تم عقد جلسة مزاد علنى لبيع الكهنة والمخلفات الناتجة عن مخلفات الإصلاح والإحلال والتجديد للشبكات بالمدينة، ورواكد المحطات وغير ذلك بقيمة مليون و708 آلاف جنيه، وذلك فى إطار الاستغلال الأمثل لتلك المخلفات، وزيادة الموارد المالية للجهاز.‬

وأوضح المهندس أشرف عبدالرحمن، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع اللوط الأول بمبلغ 80 ألف جنيه، واللوط الثانى بقيمة 278 ألفا و500 جنيه، واللوط الثالث بنحو 25 ألف جنيه، واللوط الرابع بمليون و325 ألف جنيه، مشيراً إلى أن جلسة المزاد حضرها ممثلون عن عدة جهات، لتحقيق مبدأ الشفافية والمنافسة بين المتقدمين للحصول على أعلى سعر. ‬

وكان ‫المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة‬، قد أكد ان الجهاز تلقى 49 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة (صناعى – خدمى) بمساحة إجمالية بلغت حوالى (540ألف م2)، وفقاً لنظام التخصيص الفورى الذى أقره مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أنه تم الانتهاء أيضاً من إصدار ما يقرب من 500 رخصة بناء لقطع أراضٍ (اجتماعى - مميز) بأنشطة مختلفة بالمدينة.

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وأوضح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أنه تم سداد نسبة 10% لعدد 9 طلبات من إجمالى الـ 49 طلبا، وفقاً لنظام التخصيص الفورى، وسداد نسبة 25% لعدد (3) طلبات، وجارٍ التسعير لعدد 37 طلباً آخر بالمدينة.

وأشار المهندس أشرف عبدالرحمن، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير الطرق المؤدية للإسكان الاجتماعى(عمارات)، وتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وكذا رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بمنطقة الصناعات الخفيفة، والانتهاء من قطع التباب بمنطقة الإسكان الاجتماعى (أراضى) بالمرحلة الرابعة، وجارٍ تنفيذ مشروع تنسيق وزراعة منطقة مركز المدينة.

وذكر رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ مرافق (مياه – صرف – فرمة للطرق) لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى (المرحلة الرابعة)، ومنطقة ورش الشباب، ومرافق منطقة الإسكان الأكثر تميزاً بمساحة حوالى 17 فدانا، ومرافق منطقة الإسكان المتميز بمساحة 100 فدان، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع مرافق الحي السكني الـ12 (إسكان مميز)، واستكمال تنفيذ خط طرد قطر 700 مم من محطة الصرف الصحى بالمدينة حتى موقع الغابة الشجرية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه فى قطاع الخدمات، تم الانتهاء من تنفيذ حضانتين بمناطق الإسكان الاجتماعى (أراض – عمارات)، ووحدة اجتماعية بالحي السكني الخامس، ونقطة شرطة بمنطقة إبني بيتك2، وكذا الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 41 عمارة منخفضة التكاليف بالحي السكني الثانى بالمدينة.