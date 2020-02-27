شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط لأدنى مستوى فى 13 شهرا بفعل انتشار كورونا السريع خارج الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأدنى مستوى فى 13 شهرا ، لتواصل خسائرها لليوم السادس على التوالي ، بفعل الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين ،وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على النفط ،و يضغط على أسعار أيضا مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 47.85$ الأدنى منذ 4 كانون الثاني/يناير 2019 ، من مستوى الافتتاح عند 48.48$، وسجل أعلى مستوي عند 48.75$ ،وانخفض خام برنت بنسبة إلى مستوي 52.56$ للبرميل الأدنى منذ 2 كانون الثاني/يناير 2019 ، من مستوى الافتتاح عند 53.36$ ، وسجل أعلى مستوي عند 53.50$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار بالأمس نسبة 2.9% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.0% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، بعد تحذير أمريكي حول احتمالات دخول فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة.

للمرة الأولى على الإطلاق، تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين يوم الأربعاء عدد الحالات الصينية الجديدة، فى علامة على الانتشار السريع للفيروس خارج مصدر تفشي المرض.

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والانتشار السريع للفيروس التاجي حاليا فى معظم أنحاء العالم ، زاد المخاوف من تحول تفشي المرض إلى وباء عالمي ، وهو ما سوف يسبب أضرار كبيرة للاقتصاد العالمي ، ويقلص كثيرا مستويات الطلب على النفط.

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "فاتح بيرول" يوم الثلاثاء إن الوكالة قد خفضت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لأدنى مستوى فى أكثر من عشر سنوات ،وأضاف أنه يمكن التخفيض أكثر من ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 21 شباط/فبراير، فى خامس زيادة أسبوعية على التوالي ،بأقل من توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى نحو 443.8 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 13 كانون الأول / ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 13.0 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة "أكبر منتج للنفط فى العالم".