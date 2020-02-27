شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على انخفاض السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، استنادا على انخفاض عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة لمستوى قياسي جديد ، وبدعم تقارير تفيد دراسة الحكومة الألمانية إجراءات لدعم أكبر اقتصاد فى أوروبا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.6% إلى 1.0945$ الأعلى منذ 10 شباط/فبراير الجاري ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0881 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0877$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا هامشيا مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بفضل استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، خاصة فى ظل الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة فى حزيران/يونيو القادم.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.5% ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 98.67 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار الأمريكي ، بفعل استمرار هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وانخفاضها لليوم الثاني على التوالي لمستوي قياسي جديد عند 1.2970% ، الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار فى العملة الخضراء.

فمع الانتشار السريع لفيروس كورونا إلى الشرق الأوسط وأوروبا ، لم يعد المستثمرين يرون أن الولايات المتحدة محصنة ،وأن الاقتصاد الأكبر فى العالم سيتعرض لضغط سلبي كبير ، لذلك زادت الرهانات على أن الاحتياطي الاتحادي سيتعين عليه خفض أسعار الفائدة لدعم وحماية الاقتصاد الأمريكي.

حاليا أصبحت العقود الآجلة لسوق المال فى الولايات المتحدة تسعر بالكامل تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس بحلول حزيران/يونيو القادم ، بالمقارنة بنحو 50% فرص الخفض قبل أسبوع تقريبا.

من ناحية أخرى ،أفادت تقارير بأن وزارة المالية الألمانية تدرس تخفيف قيود الإنفاق المالي لتعزيز اقتصادها المتدهور خلال الفترة الأخيرة ،والاقتصاد الألماني "أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو".