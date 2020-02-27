شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار النفط لليوم خامس اليوم الخميس ، لتسجل أدنى مستوياتها منذ يناير 2019 حيث أجج تنامي حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين بواعث القلق من جائحة قد تكبح نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.

وفي الساعة 0741 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 60 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 52.83 دولار للبرميل. ونزل العقد في وقت سابق إلى 52.53 دولار، أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير كانون الثاني 2019.

Advertisements

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 48.18 دولار للبرميل. وفي وقت سابق هبطت إلى 47.82 دولار، أقل سعر لها منذ الرابع من يناير كانون الثاني 2019.

وفي جلسات التداول الخمس إلى اليوم، هبط برنت 10.6 بالمئة، في حين فقد غرب تكساس 10.4 بالمئة، في أكبر خسائرهما بالنسبة المئوية على مدى خمسة أيام منذ أغسطس آب 2019.

وأمس الأربعاء، تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين، مصدر التفشي، عدد الحالات الجديدة في الصين للمرة الأولى.