شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع مع اكتشاف أول حالة «كورونا» في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
تراجع الدولار مقابل الين الياباني والفرنك السويسري اليوم الخميس ، بعدما تأكد اكتشاف أول حالة إصابة مجهولة المصدر بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يؤجج المخاوف من جائحة.
ونزل الدولار عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الجنيه الاسترليني وهبط مقابل اليورو مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى مستوى قياسي متدن وسط تنامي المخاوف حيال مدى استعداد أكبر اقتصاد عالمي لمواجهة الوباء.
علقت عملات أخرى داخل نطاقات ضيقة إذ يتابع المتعاملون بقلق التفشي العالمي لكورونا الذي بدأ في الصين نهاية العام الماضي.
وتزيد حالات العدوى الجديدة بالفيروس خارج الصين أسرع من داخلها مما يعزز المخاوف من أن التأثير الاقتصادي للقيود المفروضة على السفر واضطراب سلاسل الإمداد وتراجع الطلب قد يفوق ما كان متوقعا.
وقال يوكيو إشيزوكي، محلل سوق الصرف الأجنبي لدى دايوا للأوراق المالية في طوكيو، "لا يبدو الدولار آمنا للغاية إذا كنا نتعامل مع انتشار الفيروس في الولايات المتحدة.
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