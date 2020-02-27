الاقتصاد

الذهب يرتفع مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن 

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شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعا ، حيث غذى الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين الطلب على أصول الملاذ الآمن وعزز رهانات خفض الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية، في حين بلغ البلاديوم ذروة قياسية بفعل المخاوف من نقص المعروض.

وبحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1651.95 دولار للأوقية (الأونصة). وقفزت الأسعار أكثر من واحد بالمئة خلال معاملات أمس الأربعاء لكنها أغلقت على صعود 0.3 بالمئة فقط.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة مسجلة 1654 دولارا.

وقال دانييل هاينز، المحلل لدى ايه.إن.زد، "طلب الملاذات الآمنة قوي حاليا بفعل أثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. ثمة توقعات متنامية بأن البنوك المركزية ستحتاج بلا ريب لأخذ إجراء إذا واصل الانتشار، وبخاصة خارج الصين."

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