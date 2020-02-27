الذهب يصعد بفعل انتشار كورونا وآمال خفض الفائدة وذروة قياسية للبلاديوم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس حيث غذى الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين الطلب على أصول الملاذ الآمن وعزز رهانات خفض الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية، في حين بلغ البلاديوم ذروة قياسية بفعل المخاوف من نقص المعروض.

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1651.95 دولار للأوقية (الأونصة). وقفزت الأسعار أكثر من واحد بالمئة خلال معاملات أمس الأربعاء لكنها أغلقت على صعود 0.3 بالمئة فقط.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة مسجلة 1654 دولارا.

وقال دانييل هاينز، المحلل لدى ايه.إن.زد، "طلب الملاذات الآمنة قوي حاليا بفعل أثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. ثمة توقعات متنامية بأن البنوك المركزية ستحتاج بلا ريب لأخذ إجراء إذا واصل الانتشار، وبخاصة خارج الصين."

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2787.64 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2847.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية لدى أناند راثي للوساطة في الأسهم في مومباي، إن من المرجح حدوث تصحيح في أسعار البلاديوم لكن المعدن في صعود بفعل مخاوف نقص المعروض والمعنويات الإيجابية عموما حيال المعادن النفيسة.

وزاد البلاتين 1.2 بالمئة مسجلا 921.62 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول.

وارتفعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 18.12 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أقل سعر في أسبوع خلال الجلسة السابقة.