شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تعزيز ترتيب مصر عالميا لتكون ضمن الـ5 الأوائل فى تدريب المهنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال لقاء اجتماع عقده معه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مبادرات التدريب التى تتبناها الوزارة لبناء القدرات، من بينها مبادرة التدريب المتخصص بالتعاون مع شركة "هواوى" من خلال تدريب 10 آلاف متدرب على عدد من الموضوعات، تتمثل في: إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، التخزين، الجيل الخامس، الألياف الضوئية.

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أمّا ثاني هذه المبادرات، وفقاً لما عرضه الوزير، فهي مبادرة تدريب وتوظيف المهنيين المستقلين، (Freelancers) الذين يعملون لصالح عدد من الشركات على مشروعات مختلفة، بحيث لا يكون المهنى المستقل موظفا للشركة ولكن مجرد شخص منوط به إنهاء مهمة معينة مقابل مبلغ مادى محدد مسبقا، لافتاً إلى أنه من المستهدف التحاق 100 ألف متدرب بالمبادرة خلال سنتين، وتعزيز ترتيب مصر عالميا لتكون ضمن الخمسة الأوائل في هذا المجال.

وأضاف أن إحدى هذه المبادرات المهمة هي مبادرة التدريب على اللغات للمتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشمل ذلك اللغات الانجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، ومن المستهدف تدريب من 60 إلى 80 ألف متدرب على كل هذه اللغات بحلول 2023، وكذا مبادرة برامج التدريب في مراكز الشباب من خلال 20 ألف متدرب بنهاية يونيو 2020 من بينهم 10 % على الأقل من ذوي القدرات الخاصة، ويتم تحديد أعداد المتدربين وفقا لمتطلبات سوق العمل.