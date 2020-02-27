شكرا لقرائتكم خبر عن سداد الضريبة المستحقة عبر المنظومة الإلكترونية اعتبارا من 6 مارس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار حرص المصلحة على التيسير على المجتمع الضريبي، ورغبتها في اتاحة قنوات سداد جديدة، ومتطورة مما يسهل على الممولين والمسجلين عملية سداد ضريبة إقرار الدخل أو ضريبة إقرار القيمة المضافة أو نموذج الخصم والتحصيل الكترونياً، وذلك من خلال إتاحة التحصيل الالكتروني للضريبة عن طريق بوابة السداد الالكتروني من خلال الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية، فإنه اعتبارا من 6 مارس 2020 سيتم إتاحة التحصيل الالكتروني لضريبة الاقرار عن طريق بوابة السداد الالكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني من خلال الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية ، وذلك عن طريق إنشاء صفحة للسداد على الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية www.incometax.gov.eg طبقاً لبنود السداد التي تقر اتاحتها مصلحة الضرائب المصرية .

Advertisements

وأشار عبد القادر، إلى أن طرق السداد التي ستتاح من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الالكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الاتاحة لن تكون بديلاً عن التحصيل الالكتروني المتاح حالياً من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحالية أو منظومة CPS وغيرها.

وأوضح رئيس المصلحة، أنه سيتم اصدار اخطار سداد من خلال الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية للممول يتضمن كافة بيانات السداد الخاصة بالمدفوعة.