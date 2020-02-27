شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمى يصعد بفعل انتشار كورونا وآمال خفض الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب العالمى اليوم الخميس، حيث غذى الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين الطلب على أصول الملاذ الآمن وعزز رهانات خفض الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية، في حين بلغ البلاديوم ذروة قياسية بفعل المخاوف من نقص المعروض.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 % إلى 1651.95 دولار للأوقية، وقفزت الأسعار أكثر من واحد بالمئة خلال معاملات أمس الأربعاء لكنها أغلقت على صعود 0.3 % فقط.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7 % مسجلة 1654 دولارا.

وقال دانييل هاينز، المحلل لدى ايه.إن.زد، "طلب الملاذات الآمنة قوي حاليا بفعل أثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، ثمة توقعات متنامية بأن البنوك المركزية ستحتاج بلا ريب لأخذ إجراء إذا واصل الانتشار، وبخاصة خارج الصين."

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وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.1 % إلى 2787.64 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2847.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية لدى أناند راثي للوساطة في الأسهم في مومباي، إن من المرجح حدوث تصحيح في أسعار البلاديوم لكن المعدن في صعود بفعل مخاوف نقص المعروض والمعنويات الإيجابية عموما حيال المعادن النفيسة.

وزاد البلاتين 1.2 % مسجلا 921.62 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ ديسمبر.

وارتفعت الفضة 1.3 % إلى 18.12 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أقل سعر في أسبوع خلال الجلسة السابقة.