شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.47% خاسرا 36 نقطة ليصل إلى مستوى 7675.12 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.44% خاسرا 33.32 نقطة ليصل إلى مستوى 7594.31 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 11.9 مليون سهم بقيمة 307.3 مليون ريال، وارتفعت أسهم 37 شركة، فيما تراجعت 117 شركة.

وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.12%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.09%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.92%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.68%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.63%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.59%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.57%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.53%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.46%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.07%.

وجاء سهم "الواحة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.10%، ثم دله الصحية بنسبة 4.17%، ثم بوبا العربية بنسبة 4.10%، فيما جاء سهم "جبل عمر" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.72%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 3.44%، ثم اتحاد الخليج بنسبة 3.33%.

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وفى سياق آخر أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية الخدمات الصناعية في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019، بإجمالى 81.6 مليون سهم بقيمة 49 مليون ريال.

وقالت إن تاريخ أحقية الأرباح سيكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

فيما أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2019، وحققت صافى ربح 759.31 مليون ريال، وجاء ارتفاع صافي الربح لعام 2019 بنسبة 5.9% مقارنة بعام 2018، ويرجع السبب الرئيسي إلى ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 6.2%، وانخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 26.5% و16.3% على التوالي، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بحمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 14.5%.

وتحقق هذا الارتفاع في صافي الربح. على الرغم من انخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 11.1% والارتفاع في استهلاك البروبان بنسبة 5.6% وارتفاع تكاليف الإنتاج الثابتة والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 21.7% و30.9% على التوالي .

ويعتبر صافي الربح وإنتاج ومبيعات البولي بروبيلين لعام 2019م هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ الشركة.