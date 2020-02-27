شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 1.27% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.27% خاسرا 33.36 نقطة ليصل إلى مستوى 2587.33 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 29.7 مليون سهم محققة ما قيمته 57.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 719 صفقة لعدد 25 سهما، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.34%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.95%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.03%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 0.75%، ثم سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 0.56%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف عجمان بنسبة 7.56%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.88%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 5.5 مليون ورقة بقيمة 19.1 مليون درهم.

وفى سياق متصل، أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزى تبريد، عن انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الأربعاء، لمناقشة نشاطات وأعمال الشركة.

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فيما أعلن بنك الإمارات للاستثمار، عن تعيين عمر بوحدييه عضوا بمجلس إدارة البنك اعتبارا من 25 فبراير الجارى شرط الحصول على موافقة المصرف المركزى، والجمعية العمومية، فيما لم يعد هنرى عزام عضوا بالمجلس.

بينما أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 350 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 77.297 مليون سهم إلى 77.647 مليون سهم تمثل 3.504% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 26 فبراير.

وفى سياق آخر، أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن تفاصيل إضافية لقرارها بشأن الاستحواذ على محفظة ضيافة متنوعة بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن القيمة الإجمالية للصفقة 247 مليون دولار، ويتولى الاستحواذ المجموعة بحصة 93%، وشركة آربر لودجينج بحصة 7%، ومن المتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابى على النتائج المالية.

كما أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن قيام شركة كيبوينت ترست بصفتها كوصى برفع إجمالى نسبة ملكيتها فى المجموعة من 5.03% إلى 5.52% من رأس المال المدفوع، ما يصل إلى 203.1 مليون سهم فى بورصة البحرين وسوق دبى المالى.