شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدو ضعيفا– تحليل -27-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر النحاس بتداولات يوم أمس موجة سلبية جديدة مسجلا بذلك مستوى 2.5325 ليبدو بذلك مستسلما للضغوط السلبية والناتجة عن تذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 بالإضافة إلى ارتكاز المتوسط المتحرك 55 فوق التداولات الحالية.

ما سبق, سيزيد من فرص تشكيل السعر لتداولات سلبية مؤقتة لنتوقع بذلك محاولة اختباره للدعم المحوري الممتد نحو 2.4900 ومن ثم لنراقب تصرفه لحين تأكيد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5800 و 2.4900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط