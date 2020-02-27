شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يصمد فوق الدعم الرئيسي– تحليل - 27-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر البلاتين هجومه التصحيحي الهابط بملامسته لدعم القناة الصاعدة والمتمثل حاليا بمستوى 906.30 ليحافظ بذلك على استقراره ضمن النطاق الصاعد والمتوقع سابقا, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه لعزم إيجابي جديد ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطة الإيجابية الأولى والمتمركزة عند 950.00.
نكرر التنويه إلى أن محاولة هبوط السعر دون الدعم الرئيسي فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار السلبي من جديد ليزيد ذلك من فرص تكبده لخسائر كبيرة قد تبدأ من 890.00 و 860.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 905.00 و 950.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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