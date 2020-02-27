شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقترب من الدعم-تحليل - 27-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج متأثرا باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تذبذبه مؤخرا دون الحاجز المستقر عند 143.80 اضراره لتشكيل ارتداد سلبي وتكبده لخسائر واضحة بوصوله نحو 142.35.

نود التذكير بأن ثبات الدعم المستقر عند 141.85 يعزز السيناريو الصاعد لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, أما تحقيقه لكسر هذا الدعم فإن ذلك سيجبره على تشكيل هجوم سلبي قوية ولنتوقع بذلك تكبده لخسائر كبيرة بانجذابه نحو 140.85 و 140.25 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 141.85 و 143.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد