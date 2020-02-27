شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستسلم لسلبية المتوسط المتحرك- تحليل - 27-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استسلامه للضغوط السلبية بتذبذبه المتكرر دون محور المتوسط المتحرك 55 والذي يزيد بدوره من قوة الحاجز المستقر عند 120.30, لذلك سنبقى على ترجيحنا السلبي ولنذكر بتمركز الأهداف السلبية الأولية حول مستوى 119.40 و 118.50 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 118.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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