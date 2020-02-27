شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية : قريبا نوطن مهن " الهندسة " والان نبدء بالتفاصيل

- وجهت بإعطاء فرصة للمنشآت المخالفة ومكافأة الملتزمة

-إطلاق ٢٠ مبادرة لدعم منشآت القطاع الخاص

أعلن وزير الموارد البشرية المهندس أحمد سليمان الراجحي أن الوزارة أطلقنت اليوم 20 مبادرة لدعم منشآت القطاع الخاص ، تمت بلورتها بعد حصرها من خلال مقترحات رجال الأعمال، وتعمل الوزارة الآن على قياس تأثيرها، لتطويرها ومعالجة سلبياتها.

وأكد : نحن قريبون من توطين مهن الهندسة ثم ننتقل إلى توطين عدد من المهن الصحية الأخرى، وهدفنا من التفتيش تحسين وتطوير بيئة سوق العمل، وليس مخالفة القطاع الخاص فحسب، لذلك وجهت زملائي بإعطاء فرصة للمنشآت غير الملتزمة، وهناك بعض المنشآت تستحق المكافأة.

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وكان الوزير قد رعى اليوم ورشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص في سوق العمل السعودي، بحضور ملاك منشآت القطاع الخاص في المملكة.

وقال الراجحي في كلمة ألقاها بالورشة : عملنا سابقًا على سماع ملاحظاتكم من خلال لقاءات وورش عمل متخصصة لكل قطاع، وكل ما طُرح في لقاءاتنا السابقة تم تنفيذه. واليوم نجتمع معكم لحصر احتياجاتكم مرة أخرى.

وأضاف:جلبنا شركة خارجية لقياس أداء المبادرات التي أطلقتها الوزارة، ورأينا بعض النواقص والمعوقات، وعملنا على معالجتها.

يصاحب ورشة العمل, عدة ورش عمل قطاعية ومناطقية؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات والمناطق في التوطين والنمو في سوق العمل والحلول المقترحة والمناسبة لإطلاق حزمة جديدة من المبادرات التي من شأنها حل هذه التحديات.