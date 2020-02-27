شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له في عشرة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى له منذ 25 من نيسان/أبريل 2019 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن إلقاء عضوة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر الكلمة الافتتاحية في ندوة "المرأة في الاقتصاد" في كليفلاند ووسط تقييم الأسواق لانتشار فيروس كورونا خارج الصين والتي قد تجعله وباء عالمي.

في تمام الساعة 06:09 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.35% إلى مستويات 110.04 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.43، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.97، بينما حقق الأعلى له عند 110.46.

هذا وقد تابعنا عن بالأمس مطالبة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتأجيل أي تجمعات رياضية أو ثقافية لمدة أسبوعين بهدف المساهمة في احتواء انتشار فيروس كورونا، كما نوه أيضا بالأمس لكون اقتصاد بلاده يتعافى بشكل جيد وأن حكومته تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بالفيروس على الاقتصاد الياباني، مع تطرقه لكون الحكومة تراقب تحركات الأسواق وأنها على استعداد للتدخل، مضيفاً أنه لا يمكن التعليق على تحركات السوق الأخيرة.

كما نوه رئيس الوزراء الياباني آبي بالأمس لكون حكومته مستمرة في التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإقامة دورة الألعاب الأولمبية الصينية في طوكيو 2020، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي تطرقت لكون عضو في اللجنة الأولمبية الدولية صرح بأنه من الممكن إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا، مضيفاً أنه إذا ما تم التأكيد من خطورة إقامة الأولمبياد، فعلى الأرجح سيتوجه المنظمون إلى إلغائها.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.1% خلال الربع الرابع دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، كما قد توضح القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.4% أيضا دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للربع السابق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 1.5% مقابل ارتفاع 2.4% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

وذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من شباط/فبراير الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع واحد ألف طلب إلى 211 ألف طلب مقابل 210 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 2.8% مقابل تراجع 4.9% في كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهدئة مخاوف المستثمرين من انتشار فيروس كورونا في مؤتمر صحفي له، وذلك بالتزامن مع أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنها تعرفت على مريض بالفيروس لم يسافر إلى الصين ولم يتعرض لحالة أخرى معروفة مصابة بالفيروس، ويذكر أن كبير مسئولي الصحة في الولايات المتحدة حذر الثلاثاء من احتمالية انتشار الفيروس في بلاده وأن الفيروس قد يصبح وباء عالمي.