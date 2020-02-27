شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للأعلى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ النصف الثاني من نيسان/أبريل 2017 للجلسة الرابعة في ستة جلسات أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن إلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر الكلمة الافتتاحية في ندوة "المرأة في الاقتصاد" في كليفلاند.

في تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.26% إلى مستويات 1.0909 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0881 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 12 من شباط/فبراير الجاري عند 1.0915، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0878.

هذا وقد ويتطلع المستثمرين من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 1.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة السنوية لمؤشر القروض الخاصة والتي قد توضح استقرار النمو عند 3.7% خلال كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية للعرض النقدي أم-3 أيضا لاقتصاديات منطقة اليورو والتي قد توضح تسارع النمو إلى 5.3% مقابل 5.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه عن كون المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد تكون معقدة نظراً لضيق الوقت المتاح للتوصل لاتفاق تجاري.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن أهمية مستوى الثقة في منطقة اليورو وأن المركزي الأوروبي سيتواصل مع مواطني الاتحاد الأوروبي خلال مراجعته الاستراتيجية، وذلك مع ترحيبها بالخطط الألمانية للحد من الديون العامة، موضحة أن المركزي الأوروبي يرحب بأي إجراءات متخذه من ألمانيا لدعم أكبر اقتصاديات منطقة اليورو في الفترة الحالية.

Advertisements

وجاء ذلك في أعقاب التقرير التي تطرقت لكون الحكومة الألمانية تخطط لتعليق قرار كبح الديون والسماح للحكومات المحلية بالحصول على التمويلات اللازمة لفترة مؤقتة ضمن الجهود الرامية لدعم الاقتصاد الألماني، وفي سياق أخر، نوه المفوض الأوروبي باولو جينتيلوني بالأمس إلى أنه من المبكر للغاية تقييم تداعيات فيروس كورونا على اقتصاديات منطقة اليورو، مع أفادته بأن القواعد المالية الأوروبية تتضمن السماح بزيادة الإنفاق في الحالات الطارئة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.1% خلال الربع الرابع دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، كما قد توضح القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.4% أيضا دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للربع السابق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 1.5% مقابل ارتفاع 2.4% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

وذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من شباط/فبراير الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع واحد ألف طلب إلى 211 ألف طلب مقابل 210 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 2.8% مقابل تراجع 4.9% في كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهدئة مخاوف المستثمرين من انتشار فيروس كورونا في مؤتمر صحفي له، وذلك بالتزامن مع أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنها تعرفت على مريض بالفيروس لم يسافر إلى الصين ولم يتعرض لحالة أخرى معروفة مصابة بالفيروس، ويذكر أن كبير مسئولي الصحة في الولايات المتحدة حذر الثلاثاء من احتمالية انتشار الفيروس في بلاده وأن الفيروس قد يصبح وباء عالمي.