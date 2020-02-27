الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 27-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كسر زوج الدولار مقابل الفرنك مستوى 0.9775 ويقترب من الدعم المحوري 0.9712 الآن، حيث يقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، والذي يدعم فرص كسر المستوى الأخير لفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الانخفاض.
لكن بالمقابل، نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية قد تدفع السعر للتعافي من جديد، وبالتالي، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر 0.9712 سيضغط على السعر لمواصلة الانخفاض والتوجه نحو 0.9588 كهدف سلبي تالي، بينما اختراق 0.9775 سيقود السعر للتعافي من جديد واختبار مستوى 0.9836 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9670 والمقاومة 0.9800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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