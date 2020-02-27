شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق الهدف – تحليل - 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.6560 بعد استئناف التداولات السلبية يوم أمس، ويظهر مزيد من الانخفاض ضمن القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يدعم فرص استمرار الموجة الهابطة على المدى القصير، بانتظار زيارة مستوى 0.6500 كمحطة تالية.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 0.6670 يمثّل شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6500 والمقاومة 0.6590
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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