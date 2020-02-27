شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف – تحليل - 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقع سعر عقود خام برنت تحت مزيد من الضغط السلبي ليتجاوز مستوى 53.23 ويصل إلى مستوى 52.00 الآن، مع ملاحظة أن السعر يتعرض لمزيد من الضغط ليقدّم مزيد من التداولات السلبية، في طريقه لزيارة دعم القناة الهابطة التي تظهر بالصورة والذي يتواجد عند 48.00.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن اختراق 53.23 قد يدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية وإجراء تصحيح صاعد مؤقت قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.23
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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