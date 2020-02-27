شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف – تحليل - 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا المنتظر عند 48.27 بعد الكسر القوي الذي تحقق لمستوى 49.40 يوم أمس، ويظهر مزيد من الانخفاض مع بداية اليوم ليتحرك دون حاجز 48.00 دولار، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض على المدى القصير والمتوسط، في طريقه لزيارة مستوى 45.55 كمحطة رئيسية تالية. وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون مستوى 49.40. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.00 والمقاومة 49.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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