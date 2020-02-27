شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول التعافي – تحليل - 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الفضة من هدفنا السلبي المنتظر عند 17.60 ويبدأ بالارتداد صعوداً ليشير إلى توجه السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، حيث يحصل على دعم إيجابي من مؤشر ستوكاستيك، ليعزز فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 18.38 مبدئياً.
لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، واختراق مستوى 18.38 سيفتح باب تحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 19.00 كمحطة تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 17.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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