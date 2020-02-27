شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بإيجابية – تحليل - 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب تداولات اليوم بإيجابية بعد التماسك فوق مستوى 1635.20، ليقترب من اختبار مستوى 1655.90، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك ليعزز فرص اختراق المستوى الأخير ومن ثم فتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1720.00.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1635.20 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1635.00 والمقاومة 1670.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي