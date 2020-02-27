الارشيف / الاقتصاد

الذهب يبدأ بإيجابية – تحليل - 27-02-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بإيجابية – تحليل - 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب تداولات اليوم بإيجابية بعد التماسك فوق مستوى 1635.20، ليقترب من اختبار مستوى 1655.90، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك ليعزز فرص اختراق المستوى الأخير ومن ثم فتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1720.00.

 

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1635.20 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1635.00 والمقاومة 1670.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يبدأ بإيجابية – تحليل - 27-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا