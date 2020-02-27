شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز مستويات المقاومة – تحليل - 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 1.3286 يليه القمة المسجّلة مؤخراً عند 1.3329 ويستقر فوقها، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3382.
لذلك، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر 1.3329 قد يضغط على السعر لبدء تصحيح لحظي هابط قبل استئناف الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3300 والمقاومة 1.3400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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