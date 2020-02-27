شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين تحت الضغط السلبي – تحليل - 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية جديدة مع افتتاح اليوم ليضغط على مستوى 110.27 ويتحرك دونه، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستوى 109.24 بشكل رئيسي.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي تدعم تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الاتجاه الهابط يشترط الثبات دون مستوى 111.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.40 والمقاومة 110.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط